İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'un teknik direktörü Namet Ateş yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Afyon'da kamp yaptıklarını belirten Namet Ateş, çalışmaların maç temposuna yakın bir programla devam ettiğini söyledi. Kamp sürecinde oyun anlayışını takıma yerleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ateş, 'Maç formatına yakın antrenmanlar gerçekleştirerek oyun anlayışımızı oturtmak istiyoruz. Lig içerisinde karşılaşabileceğimiz farklı durumlara daha hızlı adapte olabilmek adına taktik varyasyonlar üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Transfer çalışmalarını belirli bir planlama doğrultusunda yürüttüklerini kaydeden Ateş, potansiyeli yüksek ve sezon içerisinde süre verilebilecek oyuncuları kadroya kazandırmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi. Mevcut oyuncularla yeni transferlerin uyumuna önem verdiklerini vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

'Tecrübeli oyuncularımız, takımda kalan isimlerimiz ve yeni transferlerimiz arasında doğru bir kadro birlikteliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Ne çok genç bir kadroyla ne de yalnızca tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımla ligde sürdürülebilir başarı sağlanabilir. Bu dengeyi doğru kuran takımların ayakta kalabileceğine inanıyoruz.'

'HAZIR DURUMA GELECEĞİZ'

Kulübün yalnızca kısa vadeli sportif hedeflere odaklanmadığını belirten Namet Ateş, Aliağa Futbol Kulübü'nün kurumsal geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmek istediklerini söyledi. Genç oyunculara duydukları güvenin altını çizen Ateş, 'Birinci amacımız yalnızca bu sezon için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak değil, aynı zamanda Aliağa Futbol Kulübü'nün geleceğini sağlam temellere bağlamak. Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var. Bu isimlerin ilerleyen süreçte Aliağa'nın geleceğini oluşturacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Aliağa Futbol Kulübü'nün 6 Eylül'de deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacağını hatırlatan Ateş, 'Bu tarihe kadar kadromuzun ve oyun planımızın hazır hale geleceğini düşünüyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.