Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -ÇEPNİ Türklerinin asırlık 'otçu göçü' geleneği, Giresun Doğa Sporları Kulübü'nün (GİDOSK) GPS kayıtlarıyla yürüttüğü özel projeyle modern doğa yürüyüşü rotalarına dönüştürüldü. Atalarının dik yokuşlarda ve taş döşeme patikalarda bıraktığı izleri takip eden 80 doğasever, 12 kilometrelik tarihi yolda kemençe ve horon eşliğinde adım attı. Katılımcılar hem geçmişin zorlu yaşam mücadelesini yeniden yaşadı hem de Karadeniz'in kültürel mirasını dijital hafızaya kazıdı.

GİDOSK tarafından 2022 yılında başlatılan proje kapsamında, Çepni Türklerinin bölgedeki kültürünün önemli miraslarından olan tarihi 'otçu göçü' yolları, arazi çalışmasıyla tespit edildi. GPS kayıtları alınan 7 güzergah haritalandırılarak doğa yürüyüşü parkurlarına dönüştürüldü. Giresun'da yaylacılık geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı projeyle belirlenen güzergahların tanıtımı için Espiye ilçesine bağlı Seydiköy-Ericek köyleri arasındaki Düdül Yaylası yolunda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 80 doğaseverin katıldığı yürüyüşte, tarihi patikalar geçildi. Katılımcılar, güzergah boyunca bölgenin doğal güzelliklerini gözlemlerken, molalarda da kemençe eşliğinde horon oynandı. Çepni kültürünün gizli rotalarının haritalandırıldığı horonlu keşif anları dronla görüntülenirken; dijitalleştirilen rotaların, kitapçıklarla kültürel mirasta kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

'GURUR DUYUYORUZ'

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, belirlenen rotalarda yürüyüş yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, '2022 yılında, bölgede yayla yolu, 'otçu göçü yolu' olarak kullanılan patikaları günümüz şartlarında doğa yürüyüşü parkurları olarak belirlemek üzere bir proje başlatmıştık. Proje kapsamında 7 tane yolu haritalandırdık. Bugün doğa yürüyüşü parkuru olarak belirledik ve işaretledik. Onlardan bir tanesi olan Düdül Yolu'ndayız. Bu yol da bir asra yakın döşeme patikalar da barındıran bir otçu göçü yolu. Keyifli bir gündü. Dağları sadece spor amacıyla değil, atalarımızın izini arayarak geçirmek biz Giresun Doğa Sporları Kulübü ekiplerini mutlu ediyor ve bunları gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

'AİDİYETİMİZİ ORTAYA KOYDUK'

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz da geçmişteki zorlu şartlarda kullanılan yollardan yürüyerek kıymetli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Etkinlikteki amacımız; geçmişten gelecek nesillere otçu göçünün nasıl yapıldığını, hangi yollardan, hangi emeklerle gerçekleştirildiğini yaşayarak, görmektir. Yıllar önce buralarda büyüklerimiz; amcalarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz yayla yollarından geçerek baktıkları ineklere sırtlarında yiyecek götürüyorlardı. Böyle bir geçmişi, gelecek nesillere aktarmak ve hangi yollardan geçtiklerini görmek adına bugün misafirlerimizle beraber o yolları yürüdük. Aidiyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Kıymetli bir yürüyüş etkinliği oldu' diye konuştu.

'GEÇMİŞİN BİR PARÇASI GİBİYDİK'

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Merve Gülşen, keyifli bir gün geçirdiğini anlatarak, 'Giresun'da bu tarz etkinliklere katılmayı çok seviyoruz. Bugün çok güzeldi. Yürüyüş yolu, her şey bayağı güzeldi. Bizden önce insanların geçtiği yolları görmek bayağı güzel hissettirdi. Taşlı olması, bazı yerleri yıpranmış ve önceden bu yolların aktif olarak kullanılması derken geçmişin bir parçası gibiydik gerçekten. Bazı yerlerde yürümek zor oldu, yeniden yürüyüşlere katılmak istiyorum' dedi.

SANAL MEDYADA GÖRÜP, GELDİ

Sanal medya üzerinden etkinliği görerek İstanbul'dan gelen Aysun Uyar ise 'Sanal medya üzerinden duydum aslında ve geleneklerimizi yaşatacağımız bu kültürün içinde olmak istedim ve gerçekten de çok memnun kaldım. Çok keyifli bir faaliyetti benim için. Aslında güzergah o dönemlerde çok zor ama şu şartlarda çok zor bir güzergah değil. O zamanlarda insanların yüklerle yürüdüğünü düşündükçe farklı bir anlam katıyor' diye konuştu.

'YER YER GEÇİŞLER ZOR AMA NEFES KESİCİYDİ'

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Selma Aktaş da 'Çok etkilendim. Gerçekten atalarımız çok mücadeleyi seven insanlarmış, zor şartlarda mücadele etmişler. Biz hani zevk için yürüyoruz, onları anıyoruz ama onlar hayat mücadelesini ağır vermişler. Çok güzel, gerçekten muazzamdı. Yer yer geçişler zor oldu ama nefes kesiciydi, manzara mükemmeldi. Çok beğendim' dedi. (DHA)