Mustafa İÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin ev ve depoya düzenlediği operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli O.G.'nin uyuşturucu maddeleri sakladığı ikamet ile depo adresi belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; şüphelinin evinde 966, depoda ise 8 bin 218 sentetik ecza olmak üzere toplam 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)