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Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'ndeki Çavuşlu İlkokulu'nda meydana geldi. Ailesiyle ana sınıfı kaydı için okulda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Okul Müdürü Mehmet Oral, fenalaşan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı, nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde okul müdürü Mehmet Oral, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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