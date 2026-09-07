ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu kabul etti.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin köklü tarihi ve kültürel mirası, ortak hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi. (DHA)