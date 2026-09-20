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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal Gültekin'in kullandığı 31 BCA 146 plakalı motosiklet ile karşı yönde seyreden A.B.'nin kullandığı 31 AZM 146 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gültekin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gültekin, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)​-HATAY'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdal Gültekin (41), hayatını kaybetti.

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