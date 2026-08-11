Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın el değmemiş doğal güzelliklerinden Köprüçay Nehri'nin denize döküldüğü bölgeler, tıpkı Belek'teki Beşgöz ve Acısu'da olduğu gibi 'çardak' adı altında kurulan onlarca kaçak barakayla doldu. Nehir kıyılarını işgal eden kaçak yapılarda yaşayanların lağım atıklarını nehirlere bıraktığı da belirlendi.

Antalya'da turizmin ve tarımsal üretimin en önemli değerlerinden olan eşsiz doğa, kaçak yapılaşma ve kirlilik sorunuyla karşı karşıya. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar özellikle sahillere yakın bölgeler, pandemi sonrasında sayıları yüzleri bulan kaçak yapılarla işgal edilmeye devam ediyor.

KUMKÖY'DEKİLER YIKILDI

Aksu Belediyesi tarafından Aksu Nehri kıyısı ile Kumköy sahilindeki yaklaşık 1000 kaçak çardak 2024 yılı Kasım ayında yıkıldı. Bölgenin temizlenmesinin ardından Aksu Belediyesi'nin çalışmalarında kumsal altına gömülü 1500'ü aşkın lağım çukuru tespit edildi.

YIKIM KARARI

Kumköy'deki yapıların kaldırılmasının ardından bu kez Serik ilçesi Belek- Boğazkent sınırındaki Acısu Nehri kıyısında sayıları 300'e ulaşan, balıkçılık faaliyeti adı altında kurulan kaçak yapılar belirlendi. Bu kaçak yapılarla ilgili DHA'nın bu yıl nisan ayındaki haberinin ardından yıkım kararı alındı. Kaçak yapıların kaldırılması amacıyla sahiplerine tebligat yapıldığı, kaldırılmaması halinde belediye ile DSİ iş birliğinde yıkım gerçekleştirileceği ifade edildi.

KÖPRÜÇAY'IN KENARLARI DA İŞGAL EDİLDİ

Son dönemde Manavgat sınırındaki Köprüçay Nehri kıyısında ise benzer yapıların hızla arttığı belirlendi. Köprüçay'ın denize döküldüğü alanda sayıları 100'ü bulan kaçak çardaklarda yaşayanların lağım atıklarını doğrudan nehre bırakarak çevreyi kirlettiği tespit edildi. Aksu- Serik sınırındaki Beşgöz Nehri kıyısında da benzer örneklerin yaşandığı belirlendi.

Özellikle Köprüçay ve Acısu'daki kaçak yapılarda yaşayanların Kumköy'e benzer şekilde kanalizasyon altyapısı bulunmayan lağım çukurlarını kullandığı ve lağım atıklarını nehirlere bıraktığı tespit edildi. Nehre atılan içki şişeleri, ev eşyaları ve çeşitli atıkların da kirliliğe yol açtığı saptandı. (DHA)