İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, yapay zeka temelli teknolojileri ve çözümleriyle 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini alacak. T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde Hepsiburada tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu' yarışmasının kazananlarına ödülleri TEKNOFEST'te verilecek.

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı festival kapsamında yapay zeka temelli teknolojilerini ve çeşitli teknoloji ürünlerini tanıtacak olan Hepsiburada, oyun ve aktivasyon alanlarıyla kurguladığı standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Stantta Hepsiburada Premium ve A Milli Basketbol Takımı sponsorluğu kapsamında kurgulanan oyun alanları, fotoğraf köşesi, eğlenceli bilgi yarışmaları ve simülasyonlar yer alacak. Bunun yanı sıra HepsiJET'in sürdürülebilirlik odağındaki lojistik uygulamalarından olan elektrikli teslimat aracı ve ziyaretçilerin dinlenebileceği buluşma alanı da standın diğer bölümlerini oluşturacak.

TEKNOLOJİ TUTKUNU GENÇLER ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Hepsiburada, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlediği 'Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması' ile Türkiye'nin dört bir yanından teknoloji tutkunu gençleri bir araya getirdi. Gençler lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan anahat optimizasyonu alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesine yönelik projeleriyle yarıştılar. Kazanan takımlar akademisyen ve Hepsiburada Ar-Ge ekiplerinden oluşan jürinin değerlendirmelerine göre belirlendi. Türkiye'den ve yurtdışından 512 takımın bin 677 başvuruyla katıldığı yarışmada dereceye giren üç takım, ödüllerini TEKNOFEST Güneydoğu'da alacak.

GİRİŞİMCİ KADINLARI TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN İKİ DİJİTAL DENEYİM TEKNOFEST'TE

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü' kapsamında bakanlığın TEKNOFEST standında yer alacak. Yıl boyunca farklı şehirlerde düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor' etkinlikleriyle ve kadın kooperatiflerine sunduğu danışmanlık hizmetleriyle girişimci kadınları ve kadın kooperatiflerini dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşturan Hepsiburada, TEKNOFEST'te ziyaretçilere girişimcilik ve teknoloji odağında iki farklı dijital deneyim sunacak.

Ziyaretçiler, 'Marka Pusulası'nda kısa sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda yapay zeka desteğiyle girişim fikirlerini şekillendirerek; marka isminden renk paletine uzanan önerilerle kendi marka kimliklerini oluşturabilecek. 'Türkiye'nin Kadın Girişimciliği Haritası' ile ise ülkenin 7 bölgesinde Hepsiburada'ya kayıtlı girişimci kadınların öne çıktığı kategorileri ve ürettikleri ürünleri keşfedebilecek.