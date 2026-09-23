İSTANBUL, (DHA) - İÇERİK platformu TV+, yeni sezonda futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını izleyiciyle buluşturduğunu duyurdu. Platform, Şampiyonlar Ligi, NBA, EuroLeague, LaLiga ve Serie A'yı kapsayan yayın takvimi, Türkiye'den yıldız sporcuların performanslarını da ekranlara taşıyacak.

TV+, yeni sezonda S Sport, S Sport 2, tabii spor, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları üzerinden pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nden, basketbolda NBA ve EuroLeague'e, Grand Slam tenis turnuvalarından MotoGP'ye kadar birçok organizasyon yıl boyunca TV+ ekranlarına geliyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre TV+'ın 'dört ekrandan erişim', 'yedi güne kadar geri al izle' ve 'kaydet izle' gibi özellikleriyle, farklı branşlardaki heyecan her an ve her yerden takip edilebiliyor. Bu sayede izleyiciler, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın karşılaşmaları veya Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen Türk yıldızlarının maçlarının aynı saatlere denk gelmesi durumunda, kaçırdıkları maçları daha sonra seyredebiliyor.

'Basketbolda, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği EuroLeague'de yeni sezon 24 Eylülde, NBA'de ise 20 Ekimde başlayacak. Her iki organizasyon da S Sport ve S Sport 2 üzerinden TV+ta izlenebilecek. Türk basketbol severlerin gözü, NBA yıldızı Alperen Şengün'ün performansında olacak.

Futboldaki kıyasıya rekabet de TV+'ta yaşanacak. Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Liginin seçili karşılaşmaları tabii spor üzerinden yayınlanıyor. Emirates FA Cup'ın seçili maçları da TV+'ın futbol ekranında yer alıyor. İspanya La Liga ve İtalya Serie A karşılaşmaları ise S Sport kanallarında izleyiciyle buluşuyor. Arda Gülerin forma giydiği Real Madridin yanı sıra İtalya'da, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in Juventus formasıyla vereceği mücadeleler de sezon boyu sporun ekranı TV+ta takip edilebilecek.

TV+'ın içerik seçkisinde basketbol ve futbolun yanı sıra UFC, MotoGP ve Voleybol Milletler Ligi de yer alıyor. Teniste Wimbledon S Sport kanallarından; Roland Garros ile Amerika ve Avustralya Açık Tenis Turnuvaları ise Eurosport 1 ve Eurosport 2 üzerinden sporseverlerle buluşuyor.