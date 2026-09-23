Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2022 yılında gençler için uygulamaya konulan 'Seyahatsever Projesi'nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, 'Gençlerimiz, ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, keşfediyor. Projemize inanılmaz bir ilgi var ve bu da bizi çok mutlu ediyor' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin Türkiye'nin farklı şehirlerini tanımalarını, yeni kültürlerle buluşmalarını ve seyahat deneyimi kazanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Seyahatsever Projesi', bu yıl da yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında 6 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu gençlerin kullanımına açıldı. Gençler, GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayıp, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

2026 yaz döneminde 104 bin 771 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konakladı. 2022 yılında uygulanmaya başlanan 'Seyahatsever Projesi'nden son 4 yılda toplam 628 bin 241 genç GSB yurtlarında konaklamış oldu.

'MUTLU EDİYOR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan 'Seyahatsever Projesi'nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, 'Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gençlerin seyahat kültürünün geliştirilmesine katkı sunan proje ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yerinde görülmesini ve gençlerin farklı şehirleri keşfetmelerini amaçlıyoruz. Yaz tatili döneminde GSB yurtlarımızda, öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz, ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, tanıyor, keşfediyor. İnanılmaz bir ilgi var ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asra yaklaşan eser ve hizmet yolculuğumuz boyunca, gençlerimizin imkanlarını güçlendirmek için çalışıyoruz. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılım da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Gençlerimiz gezsin, ülkesini tanısın istiyoruz. Seyahatsever Projemizi de bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik. Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde bulunan yurtların kapılarını binlerce gencimize ücretsiz açıyor; yaz döneminde de onlara ikinci bir yuva oluyoruz. Uygulama sayesinde gençler, Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ederken konaklama maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor. Gençlerimiz için çalışmaya, onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)