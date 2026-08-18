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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti. (DHA)

Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA'da kız isteme eğlencesinde atılan havai fişekler, davetlilerin bulunduğu bölgeye düştü. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken, olayda yaralanan olmadı.

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