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Kaza, saat 14.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Virajı alamayan D.B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 26 VU 683 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp önce bariyerlere ardından ağaca çarparak takla attı. Sürücü D.B.K., araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan D.B.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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