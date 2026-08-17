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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

Muhammet SEZGİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

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