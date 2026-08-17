Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Münir Tatar bu sabah Londra'da vefat etti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhaneli-Bursa karayolunda, Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden Salih Acar yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Salih Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.