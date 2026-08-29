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Şiddetli yağış nedeniyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Hatay genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik açıklarında fırtına nedeniyle deniz üzerinde 2 hortum çıktı. Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle denizde 2 hortum oluştu. Yağışın ardından Çevlik-Arsuz sahil yolunda heyelan meydana geldi.

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