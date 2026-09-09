Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Rize'de denize acil iniş yapan F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı'na getirilen uçağın, halatla bağlandığı polis teknesiyle kıyıya çekildiği anlar ekipler tarafından görüntülendi. Uçakta uzman ekipler tarafından incelemelerin süreceği belirtildi. (DHA)

Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı / Fotoğraflar

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.