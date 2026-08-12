PİKNİKTE SELE KAPILMIŞLAR; BURÇİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Görele ilçesinde etkili sağanakla dere taşması sonucu annesi ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan kız kardeşlerden Burçin Kırca'nın (26), kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzağında Çavuşlu beldesi mevkisinde Cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne ve kızı Burcu Kırca için AFAD koordinasyonunda dere güzergahı boyunca arama-kurtarma çalışmaları sürerken, aile fertlerinin dere kenarında piknik yaptığı esnada aniden gelen sel sularına kapıldığı, baba Mehmet Kırca'nın da son anda selden kurtulduğu ortaya çıktı. Kız kardeşlerin tatil için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a geldikleri yarın ise dönüş yolcuğuna çıkacakları öğrenildi.

Öte yandan bölgede köylüler ile ailenin bekleyişi sürerken, geniş güvenlik önlemi alan ekipler de dere çevresinden vatandaşların uzak durmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Giresun Valisi Mustafa Koç bölgeye gelerek anne ve kızı arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Koç, burada sel sularından son anda kurtulan baba Mehmet Kırca'yla bir araya gelerek, kendisini teskin etmeye çalıştı.

Selçuk BAŞAR- Efnan KÖSE- Hakan KABAHASANOĞLI/ GÖRELE(Giresun), (DHA)-