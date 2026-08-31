Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden Mahmut (31) ve Mustafa Demir (33) kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), 'Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk' dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Demir ile kendisi gibi ahşap kalıp ustası olan kardeşi 2 çocuk babası Mahmut Demir, 3 ay önce çalışmak için KKTC'ye gitti. Eşi hamile olan Mustafa ile kardeşi Mahmut Demir, izin alıp, tatil için memleketlerine dönmek için dün Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine bindi. Geminin batması sonucu Demir kardeşler kayboldu. Kazanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Demir kardeşlerden haber alamayan Reyhanlı'daki ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.

'ÇOCUKLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kayıp kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), çocuklarından gelecek haberi beklediklerini belirterek, 'Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Bizim devletimiz uğraşıyor. Bir an önce bize haber vermelerini istiyorum. Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk' dedi.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Demir kardeşlerin ağabeyi Mehmet Demir (40), belirsizliğin aileyi yıprattığını ifade ederek, 'Dayanacak gücümüz kalmadı. Hastanede, yoğun bakımda, hiçbir yerde iz yok. Bunlar nerede? Artık kabullendik, öldüler mi diye düşünüyoruz. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz' diye konuştu. (DHA)