Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde takla atan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kocapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetti 06 AN 5005 plakalı hafif ticari araç, takla attı. Kazada araçtaki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA