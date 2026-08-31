ANKARA, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in (BM) iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonlarından biri olan COP31 Zirvesi için Koç Holding'in 'COP31 Küresel İş Ortağı' olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) için hazırlıklar devam ediyor. BM'nin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonlarından biri olan COP31 Zirvesi için COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle iş birliği ve ortaklık anlaşmaları hayata geçiriliyor.

KOÇ HOLDİNG'İN 100'ÜNCÜ YILINDA COP31 İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 'COP31 iş dünyası elçisi', Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 'COP31 Stratejik Ortağı', Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) COP31 Başkanlığı'nın 'Finansal Alandaki İş Ortağı' ve son olarak Garanti BBVA ve BBVA'nın 'COP31 Küresel Bankacılık Partneri' olmasıyla devam eden süreçte yeni bir adım daha atıldı. Koç Holding, kuruluşunun 100'üncü yılında anlamlı bir karar alarak COP31'in 'Küresel İş Ortağı' oldu.

BAKAN KURUM: TAAHHÜTLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRECEK ADIMLARI ATACAĞIZ

COP31 Başkanı Murat Kurum, bu kapsamda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği vizyonu ve Koç Holding'in sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon ekseninde konferansa sunacağı katkılar ele alındı. Kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, 'Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'de; kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek Türkiye'nin iklim eylemindeki kararlılığını dünyaya göstereceğiz. Bu kapsamda ülkemizin köklü kuruluşlarından ve bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan Koç Topluluğu, Koç Holding şemsiyesi altında, COP31'in 'Küresel İş Ortağı' oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de özel sektörün katkısını ve iş birliklerimizi önemsediğimizi; Koç Holding'in de bu sürece katkı sunacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız. Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: ÜLKEMİZİN TEMSİLİNE KATKI SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise, 'Koç Topluluğu olarak 100 yıldır ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırım yapıyor, üretiyor, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz. İkinci yüzyılımıza adım attığımız bu anlamlı dönemde, dünyanın en önemli iklim platformlarından COP31'in 'Küresel İş Ortağı' olarak ülkemizin temsiline güçlü şekilde katkı sunmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapmasını, iklim hedeflerini hayata geçirme kararlılığını ve yeşil dönüşümdeki rekabet gücünü dünyaya göstermek açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz' dedi. (DHA)