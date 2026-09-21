Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadı başladı.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber hasadı mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli olarak başladı. İlçenin Güllühöyük, Çubuk, Elbistanhöyüğü, Akınyolu, Şahmaran, Karakaya, Örtülü, Yesemek, Yelliburun, Ortaklı ve Yeşilova mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 22 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklenirken, iklim koşulları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak 15 gün gecikmeli başlayan hasatta 44 bin ton rekolte hedefleniyor. 8 bin mevsimlik tarım işçisiyle hasadı devam eden kırmızı biber, ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilerek iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

'8 BİN İŞÇİ İSTİHDAM EDİLİYOR'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan 8 bin tarım işçisinin hasat zamanı ilçeye geldiğini ifade ederek, biberin fiyatının belirleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, yüzde 20 oranında rekolte kaybı beklediklerini kaydederek, 'İslahiye'nin önemli bir geçim kaynağı olan kırmızı biberde hasadımız başladı. Bu yıl mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı. İslahiye bölgemizde geçen yıla oranla ekim alanı azalmasına rağmen yaklaşık 22 bin dönüm alanda ekimi yapılan biber hasadımızda dönüm başına beklentimiz 1000 ile 1500 ton arasındadır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak yüzde 20 oranında rekolte kaybı beklenmektedir. 'İslahiye biberi' olarak tescili bulunan kırmızı biberimiz aroması, rengi, kalitesiyle öne çıkmaktadır. Hasadını yaptığımız biberimizde net fiyat yok. Çiftçimizin beklentisi yaş biberin kilosunun 45 ile 50 TL olmasıdır. Biber hasadımızla birlikte bölgemizde yaklaşık 8 bin mevsimlik işçi istihdam edilmektedir' dedi. (DHA)