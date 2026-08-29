Berkay GÜNEŞ - Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Orman Bölge Müdürlüğü'nce yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazetecilere, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik eğitim verildi. Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Gazeteciler, yangın söndürme ekipmanlarını kullanarak, alevlere müdahalede bulundu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce, basın yayın organlarında çalışan gazetecilere, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik eğitim verildi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, gazetecilere orman yangınlarına müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı anlatıldı. Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta gazeteciler, yangın söndürme ekipmanlarını kullanarak, uygulamalı şekilde alevlere müdahale etti. Tatbikatın ardından gazetecilere orman gönüllüsü kimlik kartı verildi.

'FAYDALI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİ'

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, 'Bugün burada Türkiye gazetecileri ve kameramanlarına özellikle orman yangınları eğitimini verdik. Orman yangınlarındaki yangının dinamikleri nedir, çıkış nedenleri nedir, mücadele teknikleri nedir; bunu detaylı anlattık. Ayrıca belgelerini tamamlayan, bize teslim eden kişileri de yangın gönüllüsü yaptık. Hem yangın gönüllüsü hem de gazeteci olarak yangına gitmelerini istedik. Yangına gittikleri zaman da yangının davranışlarını ve yangını kamuoyuna anlatırken, gerekli teknik bilgileri ve teknik içeriği anlatmaya çalıştık. Güzel bir eğitim oldu. Hem teorik hem de uygulamalı şeklinde yaptık bu eğitimleri. İkisi beraber olunca asıl haberin kaynağı ve haberin ileticisi olan gazetecilerin doğru bilgiyi, doğru şekilde kamuoyuna aktarmalarını hedefledik. Amacımız buydu, bu eğitimin amacı da buydu, başarıyla da tamamlandı. Tatbikatta şunu yaptık; yangın esnasında kamuoyunun gördüğü 'İşte arazözler yangına nasıl müdahale ediyor, hortumlar nasıl bağlanıyor, tabanca nasıl tutuluyor, yangına su nasıl sıkılıyor? Bunun görsellerini gören gazetecilere bir de uygulamasını gösterdik. Bunun bu kadar da kolay olmadığını, bir teknik gerektirdiğini, bir güç gerektirdiğini uygulatarak göstermeye çalıştık. Güzel bir tatbikat oldu. Hem malzemelerin kullanılması hem de yangına nasıl müdahale edildiğini anlattık. Küçük bir yangında da bunu gösterdik. Gayet faydalı bir tatbikat gerçekleşti. Gazeteciler açısından da umuyoruz ki bu işlerin çok da kolay olmadığını, aslında bir eğitim, beceri ve teknik gerektirdiğini kendileri de uygulayarak görmüş oldular' dedi.

'BU TÜR EĞİTİMLER BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Gazeteci İbrahim Konar,' Öncelikle doğru bildiğimiz birçok yanlış varmış, onu öğrenmiş oldum bir basın mensubu olarak. Tabii ki sosyal medyada, günlük olaylarda bu tür yangınlarda, afetlerde biz birçok şey duyuyoruz. Her duyduğumuzu da gerçek sanıyoruz. Profesyonel bir haberci olarak aslında bu tür eğitimler bizim için son derece önemli, kıymetli. Çünkü sahadayken gerçekten çok araştırma şansımız kalmıyor, bazen zamansızlıktan. Ancak öncesinde bu tür eğitimler bize gerçekten çok fayda sağlıyor. Ben de sabah erkenden bu eğitime geldim. Özellikle masadaki, slaytlardaki eğitim süreci son derece önemliydi. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle de son yıllarda çok büyük yangınlar gördük. Biz aslında bu yangınların oluştuğu andan itibaren birçok olumsuz vakalara da şahit olduk. Yani birçok şey empoze edildi, aslında onların doğrusu gerçekten çok farklıymış. Türkiye gerçekten orman zengini bir ülke. Ancak bu konuda biraz da risk taşıyoruz. Verilere baktığımızda aslında Türkiye, dünyada orman yangını söndürme alanında, aslında çok önemli bir noktadaymış' ifadelerini kullandı.(DHA)