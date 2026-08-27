Gizem KARADAĞ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Hentbol Federasyonu (THF) ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, genç hentbolcuların eğitim ve sportif gelişimlerini birlikte sürdürmelerini amaçlayan 'Hentbolun Meşaleleri İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında, THF tarafından belirlenecek 9'uncu sınıf düzeyindeki 14 sporcu öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Polatlı Koleji'nde yüzde 100 burslu ve yatılı olarak eğitim görecek.

İş birliği protokolü, Türkiye Hentbol Federasyonu Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen törenle, THF Başkanı Mesut Çebi ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, THF tarafından belirlenecek 9'uncu sınıf düzeyindeki 14 sporcu öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Polatlı Koleji'nde yüzde 100 burslu ve yatılı olarak eğitim görmeye başlayacak. Genç sporcuların eğitim süreçleri, antrenman, kamp ve müsabaka takvimleriyle uyumlu şekilde planlanacak. Böylece öğrencilerin akademik gelişimlerini sürdürürken sportif hedeflerinden uzaklaşmamaları ve eğitim ile sporun birlikte yürütülebileceği sürdürülebilir bir model oluşturulması hedefleniyor. TED ve THF arasında hayata geçirilecek iş birliğiyle, gelecekte Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmesi hedeflenen genç hentbolcuların hem akademik hem de sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

'UMUYORUM TÜRKİYE'DE HENTBOLUN YAYGINLAŞMASINDA ÖNCÜLÜK YAPARIZ'

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu törendeki konuşmasında, 'Türk Eğitim Derneği olarak spor, kültür ve sosyallikle dünyada önder olabilecek bir neslin daha önemli olduğuna inanıyoruz. Ve sporla ilgili de bunu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Görevli bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nda da gündeme getirdiğim konu, milli takım oyuncularına lisede, üniversitede ek puan verilmesidir. Bunu birkaç kere gündeme getirdim ve biz hala bunun doğruluğuna inanıyoruz. Tabii ki branşlar seçilebilir ama bizim milli çocuğu çocuklarımızın lisede, üniversite sınavı baskısı altında sporu bırakması değil, aslında akademik başarıları kadar hem fiziki hem de ruhsal başarılarını da destekleyecek spordan kopmamalıdır. Bunun için de bu milli çocuklarımızın beden eğitimi öğretmenliği olmak dışında da başka alanlarda da başarılı olma imkanını vermemiz gerekir. Bu vereceğimiz sayılar ve bursların büyük bir ek puanın çok büyük bir etkisi, negatif etkisi yani genele sayısı olarak yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü 21'inci yüzyılda artık dünyanın bırakmış olduğu sınav baskısı altında değil, çocukların öz güvenleriyle ve sporla, sanatla yetiştirildiği bir kuşağa sahip olma ihtiyacımız var. Biz Türk Eğitim Derneği olarak bazı okullarımızda öncelikli branşlar belirledik. Ve bu branşlarımızda da federasyonla ve diğer kurumlarla yapabilecek öğrencilerimizi seçip onlara burs imkanı vereceğiz. Türk Eğitim Derneği olarak bizim binlerce bursumuz var. Akademik bursumuz var. Afette zarar görmüş öksüz çocuklarımızdan yaklaşık bine yakın çocuğumuzu okutuyoruz üniversite sonuna kadar. Bir de sporcu bursumuz var. Bu sporcu bursunu Sayın Başkanın ve federasyonun da iş birliği ve onayıyla geliştirmeye karar verdik. TED Polatlı Koleji'ni Hentbol Merkezi ve Hentbol Federasyonu'nun bir ayağı haline getiriyoruz. Biz Türk Eğitim Derneği olarak akademik kısmını, çocuklarımızın desteklenmesini, yurtlarımızda barınmalarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. Federasyonumuzda öğrencileri seçecekler ve devamını yapacaklar. Umuyorum ki bu bir örnek olur. Türk Eğitim Derneği olarak her okulumuzun bir branşta çocuklarımıza sevdikleri sanat ve spor yaptırmalarını ve öne çıkmasını istiyoruz. Umuyorum ki bir başarı sinsilesi oluştururuz. Bizim kuşağımız beyaz gölgeyle basketçi oldu. Bugün okullarımızdaki kız öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40-50'si voleybol tercih ediyor. Kadın voleybol takımımızdan dolayı. Umuyorum ki burada federasyonun alt yapısında çalışarak Türkiye'de hentbolun yaygınlaşmasında öncülük yaparız' dedi.

'DİĞER OKULLARA VE AKADEMİK KURULUŞLARA DA BU BİR ÖRNEK OLSUN'

THF Başkanı Mesut Çebi ise törende yaptığı konuşmada, 'Sporun yanında aslında eğitimin akademik başarının ve sosyokültürel faaliyetlerin Türk gençlerinin ve çocuklarımızın eğitimine ne kadar çok fayda sağladığını, başarı denilen şeyin sadece bir akademik başarı olmadığını ve projemizin adı olan Hentbol Meşalesi aslında ben de bir Hentbol Meşalesiyim. Meşale ifadesi TED Koleji'nden geliyor. Ben de bir kolej mezunu olarak bir Hentbol Meşalesiyim aslında. Biz bu projenin Türk gençliğine, bu ülkedeki çocuklara çok büyük fırsatlar yaratabileceğini düşünüyoruz. Türkiye Eğitim Derneği'nin yapmış oldukları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü gerçekten bizim için bulunmaz bir fırsat. Sözleşme süremiz yaklaşık beş sene olacak. Beş sene boyunca ilk sene 14 sporcu ile başlayacak ve her sene ek kontenjan 9'uncu sınıfı olmak koşuluyla 5'er tane çocuk ekleyerek projemizi büyüterek burada bir hem milli takımımızın altyapısını oluşturacağız hem de bu çocuklara uluslararası düzeyde çok yetkin bir şekilde akademik eğitim verdirmeye hedefliyoruz. Tabii ki kendini yetiştirmiş, iyi eğitim almış, Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen çocukları başlıca bizim standardımız tabii ki sportif başarıları ve durumları olmak üzere şeffaf bir şekilde bu süreçleri yürüterek gelecekteki milli takımlarımızın ve altyapı takımlarımızın çok büyük başarılar elde edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki sportif taraf bizim sorumluluğumuzda, eğitim akademik tarafı Türk Eğitim Derneği ailesinde. İnşallah diğer okullara da diğer akademik kuruluşlara da bu bir örnek olur' ifadelerini kullandı.