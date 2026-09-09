Zübeyde ÖZMEN / BOLU, (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, 7'nci haftada sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Tesisleri'nde teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra geniş alanda 2 grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmanın ardından sona erdi. Boluspor, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Boluspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 12 Eylül Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. (DHA)