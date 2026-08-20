Canan İLARSLAN - Ulaşcan ÖZER / KOCAELİ (DHA) -'TEKNOFEST Mavi Vatan' açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız' dedi.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Bayraktar konuşmasında, 'Dedem Lütfi Reis, ekmeğini Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla boğuşarak çıkaran bir balıkçıydı. Çocukluğumdan itibaren denizle iç içe olmak, o engin ufka bakmak bize dalgalara göğüs germeyi, yılmamayı öğretti. Ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan rahmetli babam Özdemir Bayraktar da tam bir Mavi Vatan sevdalısıydı. Bizlere ve çevresine her zaman denizlerin stratejik önemini, bağımsızlığın sadece karada değil, engin maviliklere uzandığını anlatırdı. Bugün siz genç kardeşlerimizle Mavi Vatan'ın ufuklarına imza atmaktan gurur duyuyorum' dedi.

'MAVİ VATAN BİZLERİN HUZUR BULDUĞU BAHÇEMİZDİR'

Selçuk Bayraktar, 'Türkiye'nin kara yüzölçümü yaklaşık 783 bin kilometrekare. Mavi Vatan deniz yetki alanlarımız ise 462 bin kilometrekare. Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Yüzme yarışlarından yelken organizasyonuna ve kürek yarışmasından, SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle, deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST yarışmacısı gençlerimiz ise İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları yarışmalarıyla yarının teknolojilerini geliştiriyor. Ata yadigarımız Savarona'dan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya, TCG İstanbul'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın göz bebekleri de milletimizi bekliyor. Baykar'daki yol arkadaşlarımla geliştirdiğimiz Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan kalkıp inebilme kabiliyetiyle dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı. TEKNOFEST Mavi Vatan boyunca gökyüzünde AKINCI ve Bayraktar TB3, sizleri ve Körfez'i selamlayarak bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracak' dedi.

'TÜM MİLLETİMİZİ, TEKNOFEST İKLİMİNİN GÜNEYDOĞU'YU SARACAĞI BÜYÜK ŞÖLENE BEKLİYORUM'

Selçuk Bayraktar, 'Gölcük'teki bu coşkunun ardından tüm milletimizi, TEKNOFEST ikliminin Güneydoğu'yu saracağı büyük şölene bekliyorum. Hepinizi 30 Eylül'de başlayacak TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan, vatanımıza, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'SİZLERE YAŞAMIMDAN SÜZDÜĞÜM İKİ TAVSİYEM VAR'

Bayraktar, 'Bu yollardan geçmiş mühendis bir abiniz olarak, sizlere yaşamımdan süzdüğüm iki tavsiyem var. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir KIZILELMA'nız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayacak dosdoğru rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar açılacağınızı, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan, ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinize sımsıkı sarılın ki, fırtınalara meydan okuyabilesiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilesiniz. Bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem, insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu nedenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler, TEKNOFEST kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA' diye konuştu. (DHA)