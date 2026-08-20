Bunlar da ilginizi çekebilir

Çorum FK Başkanı Balçık, minik taraftar Göktuğ ile Fenerbahçe-Lyon maçında buluştu

İsmail Kartal: İkinci maça kazanmak için gideceğiz

Oğuz Çetin konuştu! Fenerbahçe yolu yürümeye devam edecek

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KUN 413 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

CK Enerji'nin 'Müşteri İletişimi ve Kriz Orkestrasyonu' projesine uluslararası ödül

Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY'de virajı alamayan beton mikserinin devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.