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Oğuz K.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Mobilya döşemesi yapan Oğuz K. (37), çalışırken kullandığı döşeme tabancasından çıkan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuz K.'nin karnına saplanan çivi çıkarıldı.

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