ÇEKYA, (DHA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi temaslar için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da tesadüfen karşılaştığı AFAD personeli nişanlı çiftin nikah şahitliğini yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti olarak Çekya Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu'nun daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Prag'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sürpriz bir nikah daveti aldı. Prag'daki temasları sırasında Ramazan Selçuk Yardımcıel ve Başak Üçok isimli nişanlı çift, Oktay'ın yanına gelerek sohbet etti.

Geçmişte AFAD Başkanlığı görevinde de bulunan Oktay'a kendilerini tanıtan çift, AFAD personeli olarak görev yaptıklarını belirterek Prag'da karşılaştıkları için şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Nişanlı çift, Prag Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek olan nikah törenlerine katılması için Oktay'a davette bulundu.

Daveti kabul eden Oktay, Başak ve Ramazan çiftinin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Çiftin ailelerinin de çevrim içi olarak takip ettiği nikahı, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kıydı. Oktay, törende çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Söz konusu karşılaşmayı sanal medya hesabından da paylaşan Oktay, 'Resmi temaslarımız arasında güzel bir rastlantı: Yurtdışına çıktığımızda vatandaşlarımızla karşılaşmak, onlarla selamlaşmak, sorunlarını dinlemek her zaman memnuniyet verici oluyor. Bu sefer de TBMM Dışişleri Komisyonu görüşmeleri için bulunduğumuz Prag'da nişanlı bir çift heyecanla yanımıza gelerek Büyükelçiliğimizde gerçekleşecek nikah törenlerine davet ettiler. AFAD personeli olduklarını söyleyince, geçmişteki AFAD hatıralarımız eşliğinde memnuniyetle kabul ettik. Büyükelçimizin kıydığı nikahta çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmek bizim için de sevinç kaynağı oldu. Başak ve Ramazan kardeşlerimize çıktıkları bu hayat yolculuğunda sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Allah iki cihan saadeti nasip eylesin' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'ın Prag'da AFAD personelinin nikah şahidi olduğu törenden görüntüler.