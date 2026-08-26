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Beşiktaş'tan bir transfer de orta sahaya

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Olay, İzmir Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 HD 995 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine aracı durduran sürücü dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması da yaptı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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