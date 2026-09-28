Hüseyin DOĞAN-Vehbi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)-EYÜPSULTAN Camii'nde çıkan kavgada silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.(38) gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)