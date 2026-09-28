Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü İbrahim Canıtez (61), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim Canıtez'in kullandığı 45 SC 2052 plakalı sepetli motosiklet, kavşakta M.T. yönetimindeki 35 BNG 092 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Canıtez, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Canıtez, burada doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.