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Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Sıla Usar İncirli ve Kurt'un çalışma arkadaşları ile sevenleri katıldı.

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