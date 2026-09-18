Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)