Ruken KADIOĞLU/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve vefat eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad ederek, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da geçit töreni yapılacağını belirterek, 'Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da Boğaz Geçişi gerçekleştirilecek, 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. Kütahya'da Türk Yıldızları, Yenikapı/İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Ayrıca, 'Askeri Müzelerimiz' 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz' dedi.

'5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirterek, 'Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir haftada; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 kişi yakalanmış, 807 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir' ifadelerini kullandı.

'SEEBRIG, İSTANBUL'DA İCRA EDİLECEKTİR'

Tuğamiral Aktürk, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu 2 F-16 uçağının, ittifakın kolektif savunma ve caydırıcılığı çerçevesinde 21 Ağustos'ta Letonya'ya intikal ettiğini belirterek, 'Letonya Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililer ile Riga Büyükelçimiz ve Askeri Ataşemiz tarafından karşılanan uçaklarımız aynı gün Estonya'ya dönmüştür. Diğer yandan Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askeri iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999 yılında teşkil edilen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri, bugün 3'üncü Kolordu Komutanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul'da icra edilecektir. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı SEEBRIG'in karargahına ülkemizin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olması; bölgesel barış ve istikrara verdiğimiz önemin, çok uluslu askeri iş birliğine sağladığımız katkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uluslararası alandaki etkin rolünün önemli bir göstergesidir' dedi.

'DİHA, TCG ANADOLU VE TCG BURGAZADA'DA TEST UÇUŞLARI İCRA ETTİ'

Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri hakkında da bilgi veren Tuğamiral Aktürk, 'Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Milli Piyade Tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca MKE tarafından hafta içerisinde; modern makineli tüfeğin (MMT-76), 2025 yılında tamamlanan kara kalifikasyon testlerinin ardından helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testleri de başarıyla tamamlanmış, MOD 135 elektronik yaklaşım tapası ile çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimizin insansız hava araçlarına yönelik harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve milli sistemlerin deniz platformlarına entegrasyonu çalışmaları kapsamında; BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracının (DİHA), deniz şartlarında keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanım kabiliyetinin test edilmesi amacıyla TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları icra edilmiştir' ifadelerini kullandı.

MSÜ DİPLOMA TÖRENLERİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyerek, 'Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri 30 Ağustos'ta Ankara'da, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun Balıkesir'de, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun Yalova'da, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ise İzmir'de düzenlenecek Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecektir. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okullarından bin 135 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bin 979 astsubayın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden 141 subay ve 69 astsubay mezun olacaktır' dedi.

'ORTAK STRATEJİNİN ÜRÜNÜDÜR'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında, bakanlığımız ile ABD merkezli bir danışmanlık şirketi arasında imzalanan hizmet sözleşmesine ilişkin haber ve yorumlar yer almaktadır. Söz konusu çalışma; Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla, tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak stratejinin bir ürünüdür. Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşmenin kapsamı herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı değildir. Bu nedenle çalışmanın yalnızca belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmesi, sözleşmenin kapsamını yansıtmamaktadır' denildi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, 'Sayın Bakanımızın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiş, çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak dört alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır. Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir' ifadeleri yer aldı.

'TSK, SURİYE ORDUSUNA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK'

Açıklamada, Türkiye-Suriye ilişkileri ve SDG'nin feshine ilişkin, 'SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir' denildi.

'SALDIRILARA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ'

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtilerek, 'Bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. ABD makamlarının, Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede, bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir' ifadelerine yer verildi.

'OLUMLU BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Kerpe Adası'nda bulunan Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Girit'e taşınması kararına ilişkin, 'Gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumu, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlenmiştir. Yunanistan'ın söz konusu adaları, antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bu çerçevede, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz' denildi.

'EGE'DE BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERECEĞİ AÇIKTIR'

Rodos Adası'na İHA üssü kurulması iddiasına ilişkin de 'Rodos Adası'nın gayriaskeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, Adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir' denildi.

Bakanlık, Somali'de kaçırılan gemiye ilişkin de 'Somali-Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmaktadır' açıklamasını yaptı. (DHA)