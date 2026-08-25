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Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00'de Eceli Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Olay, 21 Ağustos'ta Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Mehmet Emin Eren, Bolaman Irmağı'nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.

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