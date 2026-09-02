Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle kopan bazı parçalar, iki kat aşağıdaki balkona düştü. Çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede bulunan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocukları, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)