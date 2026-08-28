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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Yayla yolunda ilerleyen 2 ATV çarpıştı. ATV'lerden biri, uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, 1 araç ve 5 personelle kurtarma çalışması başlattı. Yaralı 2 kişi, ekiplerin kurduğu halat sistemiyle düştükleri uçurumdan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

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