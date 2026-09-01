Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli geçirmesi amacıyla hayata geçirilen 'Bir Tır Mutluluk' projesi kapsamında 16 ilçede 32 mahalle ziyaret edildi. Toplam 560 kilometre yol kat eden 'Mutluluk TIR'ı, 3 bin 200'den fazla çocuğu oyun, dans, animasyon ve açık hava sinemasıyla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Bir Tır Mutluluk' projesi, yaz boyunca kentin farklı ilçelerinde çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Bir aylık program kapsamında Mutluluk Tırı16 ilçede 32 mahalleyi ziyaret etti.

560 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Çocukların yaz tatilini daha keyifli geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde Mutluluk TIR'ı Sakarya genelinde toplam 560 kilometrelik güzergah kat etti. Gidilen her mahallede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

OYUN, DANS VE AÇIK HAVA SİNEMASI

Animasyon ekipleri tarafından düzenlenen oyun ve dans gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlenirken, akşam saatlerinde ise açık hava film gösterimleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde özel bireylere, doğum günü olan vatandaşlara ve şehit çocuklarına özel hediyeler verildi. Bir ay boyunca Sakarya'nın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşan Mutluluk TIR'ı, yaz boyunca eğlenceyi mahallelerin ayağına taşıyarak 3 bin 200'den fazla çocuğa ulaştı.