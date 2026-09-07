ÜNLÜCE: BÜYÜK BİR YANGIN

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yangında can kaybı olmadığını ifade ederek, 'Büyük bir yangın, işletme içerisinde çok fazla kimyasal var. Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde kontrollü olarak söndürmeye devam ediyorlar. Arka kısımların kontrol altına alındığından bahsettiler. Yanlara sıçramaması için büyük gayret gösteriyorlar. Hem itfaiye hem AFAD ekiplerimiz hem de diğer kurumlardan görevlilerimiz emniyet müdürlüğümüz de dahil olmak üzere buradalar. Herkes gerekli desteği veriyor. Umarım en kısa sürede kontrol altına alınacak. Yangında bir can kaybının olmadığını biliyoruz' dedi.

YANGINDAN BAYRAĞI KURTARDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merdivenli itfaiye ekibi, yangında müdahale ettikleri sırada işletme önündeki direkte asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından çıkardı. İtfaiye eri bayrağı katlayıp güvenlik bir yere aldıktan sonra söndürme çalışmalarına devam etti. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)