Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Veli Katrancı'nın (46) av tüfeğiyle vurduğu Hatice Katrancı'nın (43) sol bacağının ardından, yaklaşık 7,5 ay sonra sağ bacağı da diz altından ampute edildi. Hatice Katrancı, 'Bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum' dedi.

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı, bir iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hatice Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

'PROTEZ BACAĞA İHTİYACIM VAR'

Hatice Katrancı'nın sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacağı da diz altından ampute edildi.

Hatice Katrancı, 'Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez' diye konuştu. (DHA)