Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- ÇORUM'un Hititler'den günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirası, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı yolculuğu kapsamında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da düzenlenen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliği ile tanıtıldı.

Uzun yıllardır Türkiye coğrafyasına özgü yerel lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu kez de Anadolu'nun köklü gastronomi mirasını Ege kıyılarına taşıdı. 12 Eylül tarihinde tesiste gerçekleştirilen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle, Çorum'un Hititler'den bugüne kadar gelen gastronomi ve kültür mirası, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum misafirlerine tanıtıldı. Çorum'un köklü gastronomi mirası, Bodrum'da düzenlenen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle yerli ve yabancı misafirlerle buluşturan etkinliğe Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol ve Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin ev sahipliğinde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı.

'BİZE ÖRNEK OLACAK'

Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, 'Çorum ilimiz, gastronomi konusunda büyük gayret ve çalışma içerisinde. Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın ardından Çorum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomide aday ve Türkiye'den 4'üncü vilayet olmak üzere. Muğla olarak bu da bize örnek olacak, biz de güzel çalışmalar yapacağız. Muğla'da gastronomiyle ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Muğla'nın da gastronomi kültürü, yemek kültürü çok zengin. Çok sayıda coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Muğla yeryüzü cenneti, her şey var; gastronomi var, deniz var, orman var. Çorum tarihin, kültürün birleştiği; Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'nın olduğu yer. Dolayısıyla turizm açısından Çorum'un tarihi, kültürü, gastronomisi büyük katkı yapacaktır' dedi.

SPOR GİBİ GASTRONOMİ BİRLEŞTİREN GÜÇ

Gastronominin birleştirici güç olduğunu ifade eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 'Dünyada insanları bir araya getiren, birleştiren, heyecanı hep birlikte hissettiren birtakım olgular var. Onlardan biri de gastronomi. Spor gibi gastronomi de birleştiren bir güç. Anadolu pek çok zenginliğin sahibi, bunların bir kısmı keşfedilmiş, bir kısmı yeni keşfediliyor, bir kısmı daha sonra keşfedilecek. Ve bugün Çorum'un daha çok bilinmesi ve tanınması gereken mutfağını, hep birlikte Bodrum'da tanıtıyoruz. Sırık kebabıyla, İskilip dolmasıyla ve bilinen bilinmeyen yüzlerce lezzetiyle Çorum gastronomi açısından çok ama çok güçlü bir mutfak. Belki bir kısmını bunların Çorum'da keşfetmek, tatmak nasip olmadı ama bugün Bodrum'da tatmaya geldik. İnanıyorum ki bu rüzgar, UNESCO'nun da katkısıyla, yeni bir açılımla güçlü bir şekilde yoluna devam edecek' diye konuştu.

'ÇORUM LEZZETLERİNİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYMAKTAYIZ'

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise 'Hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği güzel Bodrum ilçemizde, Çorum lezzetlerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Çorum coğrafi işaretli ürünleriyle, lezzetiyle, kültürüyle, doğasıyla, özellikle son zaman sanayisiyle de ülkemizin ön planda olan illerinden birisi' dedi.

'ÇORUM'UN ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ'

Çorum'un ürünlerini dünyayla buluşturacaklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise 'Dünyanın merkezinden turizmin başkentine sadece gastronomilerimizle değil, Anadolu'nun o kadim tarihiyle, geleneğiyle, irfanıyla ve güzellikleriyle ve muhabbetiyle geldik. Ve muhabbet bulduk. 35 coğrafi işaretli ürünümüz var, gastronomi ürünümüz var. Bunların sayıları da giderek artıyor. Sea Garden Genel Müdürümüz Kerem Bey'in davetiyle buraya geldik. Gelirken de en önemli gastronomi ürünlerimizi getirdik. Kargı sırık kebabıyla, İskilip dolmasıyla, beyaz baklavamızla, su böreğimizle, madımağımızla, çatal aşımızla geldik. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Çorum'un ismini yazdırmak istiyoruz. Uluslararası tanıtımlarda da bulunduk. Berlin Fuarı'na katıldık ve Çorum'u, Türkiye'den ilk kez bir şehir davetiyle İspanya'nın San Sebastian şehrinde Gastronomika Fuarı'na götüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 'Çorum'un gastronomi ve kültür mirasını Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da misafirlerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu buluşma, yerel değerlerimizi daha geniş kitlelerle paylaşmanın yanı sıra Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi adaylığı yolculuğuna da katkı sağlayacak.'

Etkinliğin konukları arasında yer alan Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin de 'Çorum mutfağı, Hititler'den bugüne taşınan bir hafıza. Bu buluşmada amacımız, tariflerin ardındaki üreticiyi ve ustayı görünür kılmak, Çorum'un sofrasını sadece bir lezzet değil bir hafıza olarak anlatmak' diye konuştu.

Etkinlik kapsamında tesiste, Hititler'den günümüze uzanan kültürel dokusuyla öne çıkan Çorum'un İskilip dolması, leblebi ve Kargı tulum peyniri gibi coğrafi işaretli lezzetleri, kentin yerel ustaları ve üreticilerinin anlatımlarıyla misafirlerle tanıştı.