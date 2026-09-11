İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada Mücahit K., eniştesi Tahir Yumuşakkaya'yı (58) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Yumuşakkaya iddiaya göre kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mücahit K. yanındaki bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Yumuşakkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tahir Yumuşakkaya'nın cenzaesi Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. Mücahit K. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)