Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 16 yıl sonra aydınlatılan 'Kirpi Ahmet' lakaplı Ahmet Yılmaz cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan ve ev hapsinde bulunurken elektronik kelepçesini kırarak firar eden Emircan İleri, yakalandı.

Zonguldak'ta 9 Aralık 2010'da bir balıkçı, suların çekildiği Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri buldu. Soruşturma kapsamında 2012'de yapılan DNA testinde kemiklerin, 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. O dönem yapılan incelemelerde Ahmet Yılmaz'ın 'öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı' gerekçesiyle DNA sonucunun çıktığı 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Emircan İleri'nin lideri olduğu öne sürülen ancak beraat ettiği 32 sanıklı suç örgütü dosyasında en çok cezayı alan Hüseyin P.'nin verdiği ifade ile takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Emircan İleri, Tarık Yolcu (50), Köksal Aktaş (48) ve Baycan İleri'nin cinayeti uzun yıllar saklamaya çalıştığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz'ın otomobilde boğulduktan sonra cesedinin çuvalla atıl haldeki bir maden ocağına bırakıldığı, daha sonra da baraja atıldığına yer verildi. Tarık Yolcu, Köksal Aktaş, İlker Eren hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Emircan İleri hakkında ise azmettirici olmaktan dava açıldı. Baycan İleri'nin 2017'de lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dosya kapsamında İlker Eren, Kasım 2025'te tutuklanıp daha sonra tahliye edildi. Şubat 2026'da Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş tutuklandı, Emircan İleri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Konuya ilişkin Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken ev hapsindeki Emircan İleri, 2 ay önce elektronik kelepçesini kırarak firar etti. İleri'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin operasyonuyla yakalanan İleri, 'ev hapsi ihlali', 'mala zarar verme' suçlamalarıyla adliyeye getirildi. İleri'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI