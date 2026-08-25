Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye el konulurken, şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulgularıyla birlikte, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konuldu. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile evlerinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)