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İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalender'e sahilde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kalender'in kurtarılması sırasında yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Olay, saat 10.00 sıralarında Salacak Sahili'nde meydana geldi. Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin uyarısı üzerine 2 kişi denize atladı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarılarak sahile taşındı.

Gülseren KARAPINAR / İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender, boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişinin denizden çıkardığı Kalender'e sağlık ekipleri sahilde kalp masajı yaptı. Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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