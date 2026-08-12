Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Edirne'de, kuraklık nedeniyle geçen yıl toplam 460 bin dekara düşen çeltik ekim alanı, bu yılki yağışlarla birlikte 500 bin dekara çıktı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 'Geçen son iki yılın zorluklarının ardından güzel bir yıl gibi gözüküyor. Ürünlerin gelişimi güzel' dedi.

Kentte, son 2 yıldır aşırı sıcaklar ve yağışsız hava nedeniyle yaşanan kuraklık, en çok çeltik üreticisini etkiledi. Çeltik tarlalarının sulamasında kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinde su kritik seviyeye düşerken, üreticiler ürünlerini dönüşümlü yöntemle suyla buluşturdu. Bu yıl etkili olan yağışlarla nehirlerin debisi artıp, barajların su seviyeleri yükselince çeltik üreticisi umutlandı. Mayıs ayında ekilen ürünler, çeltiğin ana vatanı Edirne'de başak vermeye başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl bölgenin yeterli yağış aldığını belirterek, 'Geçtiğimiz yıllara baktığımızda su mücadelesi gerçekten zorluydu. Bu yıl böyle bir mücadelemiz yok. Ekiliş döneminde aldığımız yağışlar hatta su taşkınlarından bir nebze ekilişlerimiz önceki yıllara baktığımızda biraz geç kaldı. Ama tabii bunların hepsi yapıldı. Otla mücadele yapıldı. İlacını, gübresini attı üreticilerimiz ve şu an başak çıkarma döneminde ürünlerimiz. Baktığımızda özellikle kart çeltikle mücadele için geçtiğimiz yıllarda çıkan provize çeşitlerinin ilacını attığınızda diğer çeltiklerin de otlarını öldürüyor. Bu çeşitlerden dolayı baktığımızda tarlalar tertemiz, ot yok. O yüzden bu yıl çok güzel bir görüntü var. İnşallah geçen son iki yılın zorlukların ardından güzel bir yıl gibi gözüküyor. Ürünlerin gelişimi güzel' dedi.

'VERİMLE İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN DAHA ERKEN'

Verim konusunda konuşmak için çok erken olduğunu belirten Arabacı, 'Şu an, 'Verim çok iyi olacak' ya da 'Şu verimi alacağız' demek için erken. Ekiliş döneminden bugüne kadar gelişimi güzel, ürünlerin görüntüsü güzel. İnşallah iyi bir sezon olacaktır. Yani çok ciddi emekler verildi, ciddi masraflar yapıldı. Biz diyoruz ki üreticilerimizin yaptığı emeğin karşılığını alabileceği güzel, bol bereketli bir yıl olur. İnşallah oluşacak fiyat politikası da üreticinin yaptığı emeğin karşılığını alacağı bir fiyat oluşur. Genel olarak baktığımızda gelişimi güzel. Allah hayırlısıyla üreticilerimizin ürününü toplamayı nasip etsin' diye konuştu.

'BU YIL 500 BİN DEKARA ÇIKTI'

Üreticinin, kuraklık nedeniyle Edirne'de geçen yıl ekim alanlarını azalttığını belirten Arabacı, 'Şu an Edirne'de ekilişimiz yıllara göre 460 binle 530 bin dekar arasında değişiyor. Bu yıl da şu an 500 bin dekar civarı ekilişi var. Geçtiğimiz yıl bu 460 bin dekara kadar düşmüştü. Kuraklıktan, su yokluğundan kaynaklı bu sorun. Tabii bu kış döneminde aldığımız güzel yağışlar hem baraj seviyelerimiz hem nehir debilerimiz güzeldi. O yüzden üreticilerimiz de bir sıkıntı olmayacağını düşünerek ekilişini arttırdı. Yani önceki yıllarda ektiği yerleri tekrar ekti. Bu yıl da geçen yıla nazaran baktığımızda bir nebze artış var. Bu da aşağı yukarı 500 bin dekar civarı bölgemizde ekiliş var' ifadelerini kullandı. (DHA)