Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek dünyanın en büyük organizasyonlarından COP31'e, en az 60 ülkeden devlet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor. Belek'teki üst segment otellerde konaklayacak dünya liderleri için hazırlıklar başladı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 'Kaleiçi bölgesinde şimdiden birçok tesisin dolduğunu görüyoruz' dedi.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

EXPO ALANI COP31 ALANI OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dönem başkanı olduğu COP31, Antalya'da 2016 yılında yine dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan EXPO için özel olarak inşa edilen EXPO 2016 Antalya alanında gerçekleşecek. Alanda altyapı ve üst yapılara yönelik inşa çalışmalarının hızla devam ettiği 'EXPO 2016 Antalya' alanının ismi de 'COP31 Alanı' olarak değiştirildi.

LÜKS OTELLERDE LİDERLER İÇİN HAZIRLIK

Bölgedeki yollar da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'nca uluslararası standartlara uygun yenilenmeye devam ediyor. Bir tarafta organizasyonun düzenleneceği alanla ilgili çalışmalar sürerken, diğer taraftan da organizasyona katılacak devlet başkanları, bakanlar gibi üst düzey isimlerin konaklayacağı otellerde ciddi hazırlıklar yapılıyor.

KALEİÇİ ŞİMDİDEN DOLDU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, kasım ayında COP31 gibi dünyada her gittiği ülkeye katkı sağlayan bir organizasyona 80 binin üzerinde turist veya yabancı heyetler beklediklerini söyledi. Zirvenin sadece Belek-Lara bölgesine değil, tüm Antalya'ya katkı sağlayacağını anlatan Çek, 'Kaleiçi bölgesinde şimdiden birçok tesisin dolduğunu görüyoruz. Çünkü gelen insanlar, biraz da bölgeyi tanımak istiyor. Oda kahvaltı kalmak istiyorlar çünkü akşama kadar toplantılarda olacaklar. Ekim ve kasım aylarında bu fırsatlarla karşı karşıyayız' dedi.

100 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Antalya Valiliği ve Vali Hulusi Şahin başkanlığında COP31 sürecine çok iyi hazırlandıklarını belirten POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 'Bununla ilgili birtakım toplantılara katılıyoruz ve sunumlarını görüyoruz. Büyük bir keyif ve gururla onları takip ediyoruz. COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında olacak uzun soluklu bir toplantı. Biz Türkiye'de bu kadar uzun soluklu bir toplantı yapmadık. Konu da çok iyi, İklim Zirvesi. Dünyanın birçok ülkesinden heyetler gelecek. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bizim gibi popüler destinasyonlarda 80 ve üzeri, 100 bin, 100 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini görüyoruz. Antalya'nın da popüler bir destinasyon olduğunu düşünürsek, o sayıları kesin yakalayacağımızı düşünüyoruz' diye konuştu.

LİDERLER İÇİN 15 TESİS SEÇİLDİ

COP31'in prestijli bir organizasyon olduğunu dile getiren Ercan Çek, 'Niye prestijli, liderler zirvesini de kapsıyor. Bu organizasyonun 3 günlük kısmında liderler zirvesi gerçekleşiyor. Liderler zirvesi de Belek bölgesinde yapılacak. Onun için 15 civarında tesis seçildi. En nitelikli, üst segment tesislerimiz. ABD'sinden Almanya'ya, İngiltere'ye birçok üst düzey, başkan düzeyinde lideri bekliyoruz. Türkiye tanıtımı, Türkiye'nin turizm anlamında ve tüm yatırımlar anlamında güvenilirliğini göstermesi anlamında COP31 sürecinin içerisindeki 3-4 günlük liderler zirvesi tam damgayı vurmuş olacak. O da ayrı bir prestij ve katkı sağlayacak' dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP DA BEKLENİYOR

COP31'deki liderler zirvesine katılımla ilgili de bilgiler veren Ercan Çek, 'Mesela ABD Başkanı Trump'ın katılımı onayladığını duyuyoruz. Avrupa'daki birçok lider, başkanlar geliyor. En üst düzey yöneticileri ülkemizde, burada göreceğiz. Çok kapsamlı bir organizasyon olacak. G20'den sonra belki de ilk büyük organizasyon, hatta belki G20'den daha popüler bir organizasyon olacak diye düşünüyorum' diye konuştu.

DİĞER REZERVASYONLAR ASKIYA ALINDI

COP31'in düzenleneceği Belek, Kundu, Lara bölgesinin o dönemde toplantı, meeting dönemi olduğunu dile getiren Çek, 'Ama COP31 organizasyonu netleştikten sonra artık daha temkinli davranmaya başladık. O dönemdeki rezervasyonlarımızı biraz askıya aldık. Önünü kapatmasaydık belki çok daha ciddi doluluklar olurdu ama birçok tesis yüzde 50 kapasitesini bu organizasyona ayırmış durumda. Ama bunun yanında çok önceden konfirme olan gruplar var veya bizler gibi golf otelleri var, onların dolulukları var. COP31 için gelecek 80 ile 100 bin kişiyi bütün Antalya bölgesinde nitelikli tesislerimizde konaklatacak kapasitemiz mevcut' dedi.

HEM GELİR HEM TANITIM

Kundu'da 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar da bu sene Antalya turizminde sonbaharda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapılacağını belirterek, 'Uzay Kongresi ve COP 31. Bunlar bizi çok heyecanlandıran organizasyonlar. Hemen hemen çoğu otelde yerler dolmuş durumda. Uluslararası heyetler, özellikle akademik heyetler, bürokratik heyetler birçok otelde yerleri kapatmış durumda. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden insanlar katılacak. Bu Antalya'mız için çok iyi bir gelişme. Hem gelir hem de tanıtım anlamında çok büyük bir iş olacak. Heyecanla bekliyoruz' diye konuştu.

'NORMAL BİR SEZON SONU OLMAYACAK'

O dönemde çok farklı ülkelerden misafir ağırlayacaklarını anlatan Çağlar, 'Aynı zamanda üst düzey ağırlamalarımız olacak. Devlet başkanları, üst düzey siyasiler, bilim insanları olacağı için ister istemez normal bir sezon sonu olmayacak. Yeme içmesinden tutun, içerideki organizasyonlara kadar hepsinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Ona göre hazırlık yapılıyor. Çok olumlu bir gelişme. Özellikle 'ölü sezon' dediğimiz, 'düşük sezon' dediğimiz sezona böyle büyük iki organizasyonun gelmesi, bütün turizmcileri heyecanlandırıyor. Bu sene sevindirici olay, normal bir sezonun sonu olmayacak' dedi. (DHA)