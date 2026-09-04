OSMAN GÖKÇEK'TEN 'SAKIZ' AÇIKLAMASI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babası İbrahim Melih Gökçek'in adliyeye gelirken sakız çiğnemesine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Milletvekili Gökçek, 'Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek'in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim. Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur. Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum' dedi. (DHA)