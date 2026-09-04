'İNSANIMIZIN EN FAZLA MUZDARİP OLDUĞU İKİ KONU VAR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra Bilecik'te partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Çiftçi'yi parti girişinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile partililer karşıladı. İçişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra kendilerine 2 ana konu belirlediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 'Birincisi, yeni nesil suç örgütleri veya suç çeteleri dediğimiz yapılarla mücadele etmek, ikincisi de uyuşturucuyla mücadele etmek. Şu anda insanımızın en fazla muzdarip olduğu, insanımızı en fazla sıkıntıya sokan dertlendiren bu iki konu var. İçişleri Bakanlığı olarak bunlarla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz' dedi.

'SUÇLULAR, DÜNYANIN İSTERSE ÖBÜR UCUNA GİTSİNLER, PEŞLERİNDEYİZ'

İki suçla yurt dışında da mücadele halinde olduklarını kaydeden Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

'Sadece yurt içinde mücadele etmiyoruz, yurt dışında da bunların izini sürüyoruz. Nitekim salı günü ben Gürcistan'a gittim. Gürcistan İçişleri Bakanı ile de sırf bu konularla ilgili, düzensiz göç konusu bir, uyuşturucuyla mücadele iki ve üçüncüsü de yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında memleketimizde suç işleyip de yurt dışına kaçanlar oluyor. Sıkıştıklarında soluğu yurt dışında alıyorlar. Ama İçişleri Bakanlığı olarak onların peşini bırakmamakta kararlıyız. Dünyanın isterse öbür ucuna gitsinler, hangi memlekete kaçarlarsa kaçsınlar İçişleri Bakanlığı olarak takibini yapacağız. Onları teslim alacağız ve Türk adaletinin önüne çıkararak, hesap vermelerini sağlayacağız. Bu konuda Adalet Bakanlığımızla beraber de tam bir koordinasyon içerisinde çalıştığımızı ifade etmek isterim. Nitekim yaptığım ziyaretin çok anlamlı sonuçları da oldu, faydaları da oldu. Mesela bu yıl içerisinde Gürcistan'dan biz toplamda 438 kişinin iadesini sağladık sırf bu 8 ay içerisinde. Şimdiye kadar 866 kişinin iadesini sağlamışlar, iade etmişler veya sınır dışı etmişler. Bu sene sırf 438 kişinin iadesini sağlamış olduk. Bu önemli bir rakam. 23-24 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da Türk polisimizle Gürcistan polisi ortak bir operasyona imza attı. 22 kişiyi yakaladılar orada, Türkiye'de suç işleyip de Gürcistan'a kaçanlardan. Bunlardan 11 tanesini hemen iade ettiler. 11 tanesi de Gürcistan'da suç işlediğinden dolayı oradaki cezalarını çekecek, ondan sonra Türkiye'ye iade edecekler. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Burada suç işleyen, insanımızın evini kurşunlayan, arabasını kurşunlayan, onlardan haraç isteyen, onları böyle zor durumda bırakan bu yeni nesil suç örgütleri nereye giderlerse gitsinler peşlerindeyiz. Kesinlikle peşlerini bırakmayacağız. Dünyanın öbür ucunda da olsa onları yakalayıp getirip Türkiye'ye, Türk adaletine teslim etmekte kararlıyız.'

'YIL SONUNA KADAR BUNLARIN FAALİYET ALANLARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DARALTMIŞ OLACAĞIZ'

Ziyaretlerin sadece Gürcistan ile sınırlı kalmayacağını anlatan Bakan Çiftçi, 'İlerleyen günlerde yine Türkiye'de suç işleyip de Almanya'ya kapağı atan, İtalya'ya kaçan, Yunanistan'a kaçan, dünyanın değişik yerlerine giden suç örgütlerinin de elebaşlarıyla, üyeleriyle mücadelemiz devam edecek. Bu yolda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü ağır bir yükün altındayız. İçişleri Bakanlığı hakikaten şerefli olduğu kadar bir o kadar da ağır bir sorumluluğu gerektiren bir görev' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak bu sene içerisinde 545 organize suç örgütüne yönelik olarak operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, 'Bu yılın 8 ayı içerisinde 545 örgüte bin 524 operasyon yaptık bunları çökertmek için. Bunlardan bazıları mahalli nitelikte, yerel nitelikte, bazıları ulusal çapta, bazıları uluslararası düzeyde suç örgütleri, suç şebekeleri bunlar. Mesela 18 tanesi uluslararası düzeyde olanlardı. Bunları elimizden geldiği kadar çökertip alan bırakmamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna kadar da bunların faaliyet alanlarını önemli ölçüde daraltmış olacağız' dedi.

'OKULLARA 31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ GELİYOR'

Bakanlık olarak en çok önem verdikleri konulardan birinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, okullarda artık 'bahçe görevlisi'nin yer alacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ortak çalışmayla okullarda güvenlik 31 bin bahçe görevlisini istihdam edileceğini anlatan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

'Yine önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusunda. Artık uyuşturucu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli problemlerinden birisi oldu. Önümüzdeki günlerde malumlarınız okullar da açılıyor. Eğitim-öğretim yılı da başlayacak önümüzdeki hafta itibarıyla. Okullarımızın güvenliğini sağlamak için de hem İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 7 bakanlıkla beraber Maraş'taki gibi, Urfa'daki gibi üzücü hadiseler bir daha olmasın diye geniş çaplı bir protokol imzalayacağız. Bu konuda da herhangi bir güvenlik açığı bırakmamaya gayret edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız, bizim geleceğimizin teminatı, güvencesi onlar. Onların da evlerinden güvenli bir şekilde çıkması, okula güvenli bir şekilde ulaşması, okulda herhangi bir fiziksel, psikolojik tacize, psikolojik şiddete uğramaması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine okullardan çıktıktan sonra da evlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu sene ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın da katkılarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olacağız. Ben buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu hem okulların güvenliğini sağlama hem de istihdam noktasında doğru bir adım oldu. İnşallah okullarımız bu yıl daha da güvenli hale gelecek.'

'TÜRKİYE BİR SEVİYE DAHA ATLAMIŞ OLACAK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasının son bölümünde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 'Türkiye'nin enerjisini bugüne kadar olduğu gibi kimsenin boşa akıtmaya hiçbir lüksü yok. Buna kimsenin hakkı da yok. Dolayısıyla bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında Türkiye'nin yıllardır teröre harcadığı kaynaklar bundan sonra Türkiye'nin refahına, gelişmesine, kalkınmasına ve istihdamına harcanmış olacak. Onun için hepimizin üzerine düşen görevler var. Hepimiz görevimizi yerine getirdiğimiz takdirde inşallah bu süreci de alnımızın akıyla yerine getirmiş olacağız. Çünkü biz başka bir yerden destek almıyoruz. Dünyada bu süreci yürüten ülkeler oldu. İngiltere mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle bu işi yürüttü. İspanya Avrupa Birliği'nin desteğiyle bu işin altından kalktı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Dolayısıyla başarısızlığa uğraması için işte ve dışta da fırsat kollayanlar var. Onlara da fırsat vermeden inşallah bu süreci başarıyla tamamlamayı ümit ediyoruz. Bu konuda hem dua etmeli hem de çalışmalıyız. El birliğiyle, güç birliğiyle çalışmalıyız. Çünkü yapacak daha çok işimiz var. AK Parti 25 yıldır iktidarda. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel gelişmelere imza atıldı. Sessiz bir devrim yaşadı memleketimiz. İçimizde bunu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bilebilecek durumda olan, yaşı buna müsait olan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. İnşallah bundan sonra bu sürecin de başarıyla sonuçlanmasından sonra Türkiye bir seviye daha atlamış olacak. Daha güzel günler göreceğimizi ben ümit ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)