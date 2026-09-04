Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadının elinden yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. El parmaklarından yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı kadın, daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede, el cerrahisi alanında ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. İl dışına sevk edilmesine karar verilen kadın için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter görevlendirildi. Yaralı, ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. (DHA)